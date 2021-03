Evelyn Vela aseguró que se casó con su esposo, el barbero Valery Burga, por ‘amor y no por papeles’, luego de que se especule que no podría regresar a Estados Unidos por supuestos problemas legales que tuvo en el pasado y por eso contrajo matrimonio con un ciudadano americano.

“Este tema me está cansando, nosotros nos hemos casado porque estamos muy enamorados, no por papeles, no inventen o especulen cosas que no son”, aclaró la ‘Reina del Sur’.

El programa ‘Amor y Fuego’ cuestionó si podrías ingresar en estos momentos a Estados Unidos y recordaron los supuestos problemas legales que tuviste allá…

Cuando estuve allá inventaron mil cosas, que lleve dinero, tarjetas, etc…¿y cómo hice para llegar a Lima? Muchos no saben cómo son las leyes en USA, ellos se hacen respetar y el que hace algo se va preso. Yo jamás estuve en una prisión, estuve en una detención center por una investigación. En su momento di la cara y aclaré punto por punto.

También entrevistaron a tu esposo y él dijo que jamás te deportaron de Estados Unidos…

Sí, él sabe todo mi caso y explicó tal cual. No quiero ir con visa de turista a Estados Unidos, quiero ir con visa para vivir como esposa y para eso hay un procedimiento normal.

¿Tu abogado ya ha iniciado el proceso?

Eso está en manos de mi abogado, él se encarga de hacer ese procedimiento. Y quiero dejar en claro que cuando salí de USA no pagué ni un dólar ni nada, no estoy deportada. No hablaré más del tema porque ahora estoy en una etapa súper linda de mi matrimonio e imagínate si voy a estar preocupando por cosas insignificantes.

BODA DE EVELYN VELA

Cabe recordar que el último 17 de marzo, Evelyn Vela y Valery Burga se comprometieron en matrimonio civil en el Parque de la Amistad. La empresaria y el barbero se dijeron sus votos matrimoniales en Surco.

“Como dicen en las buenas y las malas, eres el amor de mi vida y te quiero hasta viejitos”, mencionó Evelyn Vela antes de darle el sí a Valery Burga. “Mientras Dios me de licencia para estar a tu lado te voy a hacer la mujer más feliz del mundo”, prometió el Barbero a su ahora esposa.

Al finalizar la ceremonia, Evelyn Vela se mostró muy contenta de comprometerse con Valery Burga. “Todavía no vamos a ir a Miami, tengo que dejar organizadas las cosas. Mi esposo va a estar yendo y viniendo hasta que yo viaje para allá. Todavía voy a estar un poquito de tiempo acá”, añade la empresaria a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Tranquilo, Rodrigo que ya te llegan mis pecanas. Yo te las llevó. Te cuento algo, esta semana ha sido muy complicada para mí, muy intensa, tanto para mí como para mi esposo. Estamos agradecidos con Dios”, agregó la empresaria.