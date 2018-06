Evelyn Vela contó que restableció su amistad con Melissa Klug , que se enfrió -según contó- porque hubo un ‘teléfono malogrado’.

“Estamos hablando, ya nos vamos a juntar. Lo que pasa es que muchas personas jugaron al teléfono malogrado con nosotras. Las dos tenemos un ‘carácter explosivo’. Somos parecidas, pero el cariño nunca se ha ido. Me molesta que la gente trate de separarnos”, expresó la empresaria, quien anteriormente se molestó con la 'Blanca de Chucuito' por una supuesta agresión .



Asimismo, Evelyn Vela dijo que con Melissa Klug son como hermanas.



“Cuando estuvimos distanciadas me enteré que llamaba a mi hija para preguntarle cómo estaba, preocupándose. Incluso cuando Melissa estuvo en Estados Unidos, llamó a mi hija para preguntarle si quería algo, eso me pareció un gran gesto”, comentó Evelyn Vela



Hace unos días Evelyn Vela contó que ya desbloqueó del WhatsApp a Melissa Klug , pero aclaró que no tiene la intención de limar asperezas. “No tengo nada que hablar de esa... Estoy super contenta y no tengo problemas con nadie. No pienso buscarla, pero en algún momento llegará”, expresó Evelyn Vela