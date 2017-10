Evelyn Vela: Melissa Klug está feliz porque su amiga habría salido libre [VIDEO]

Melissa Klug afirmó que espera con los brazos abiertos a su amiga Evelyn Vela, quien habría recibido libertad en Estados Unidos.



“He hablado con ella y me siento muy feliz y emocionada porque pronto estará con nosotros. Me alegra que todo se haya solucionado. Ella es muy cercana a toda mi familia”, enfatizó Melissa Klug.



Por otro lado, Melissa Klug llegó a la final de ‘El gran show’, pero nuevamente quedó en sentencia con Emilio Jaime.



“Me alegra haber llegado hasta la final y seguiré entregando lo mejor. Se quejaron porque regalaba cosas, pero el público me quiere y sigo en carrera”, añadió Melissa Klug.

Melissa Klug en El Gran Show junto a sus hijas