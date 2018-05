Evelyn Vela sobre bronca con Melissa Klug: "Ya no defiendo a nadie, cada quien arregla sus problemas" [VIDEO y FOTOS]

’Evelyn Vela comentó que no tiene interés en hablar de Melissa Klug luego del incidente que tuvieron en una discoteca de Barranco.



¿Melissa y tú han discutido?

Mira, me llamaron para decirme que había un video donde se veía que Melissa me tiraba un ‘lapo’ en la espalda cuando estuvimos en ‘Barranco Bar’ por el ‘Día de la Madre’ y respondí que ambas estábamos tomadas, que no sabía nada de ese video y que no me parecía que lo sacaran porque ambas somos mamás.



¿Pero qué pasó?

Fui al local por insistencia de Melissa, porque yo no celebro el día por lo de mi hijita (que falleció)... y sí es verdad que eso pasó por Melissa Márquez, que estaba entrando a cada rato a nuestro box, y yo la boté. Entonces Melissa la defendió.



Por la señorita Márquez no tuvieron un problema antes...

No entiendo nada, por eso ya no defiendo a nadie... cada quien arregla sus problemas.



¿Y cómo han quedado las cosas, siguen distanciadas?

Bueno, no sé porque yo me quedé con ‘La Chama’ (amiga de Melissa) y ella se fue con Ítalo (Valcárcel), pero ya no vuelvo a salir con esa ‘mancha’ porque si me van a pasar cosas por otras personas, prefiero quedarme en mi casa tranquila.



Deberían conversar...

Sí, pero acabo de escucharla pidiendo que le pruebe que me metió un ‘lapo’ y en qué estado estuve. No pues, quiere dárselas de buena, ¿qué quiere decir, que yo estaba tomada y ella no? Está mal, eso no lo dice una amiga, así que no hablaré de ella, no me interesa. (C. Chévez)

