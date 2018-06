¿Evelyn Vela quiere amistarse son Melissa Klug? [VIDEO y FOTOS]

Evelyn Vela contó que ya desbloqueó del WhatsApp a Melissa Klug , pero aclaró que no tiene la intención de limar asperezas.

“No tengo nada que hablar de esa... Estoy supercontenta y no tengo problemas con nadie. No pienso buscarla, pero en algún momento llegará”, expresó Evelyn Vela .



¿Esperas unas disculpas?

Hubo comentarios que no debió decir.



‘SOY MADRE Y PADRE’

En tanto, Melissa Klug dijo en ‘Reporte Semanal’ que ‘es madre y padre’ para sus cinco hijos.



Además, su pequeño Adriano Farfán comentó que desea seguirle los pasos a su padre, Jefferson Farfán. “Mi sueño es ir al Mundial, ser capitán y meter muchos goles”, refirió el hijo de Klug, quien viajará a Rusia junto a su abuelita. (L. Gamarra)