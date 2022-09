SE ENCENDIÓ LA PELEA. Evelyn Vela ha arremetido contra su aún esposo Valery Burga y su supuesta nueva pareja, una jovencita española de 23 años. Sin embargo, Celia Rodríguez salió al frente en sus redes sociales para responderle y pedirle el contacto de su cirujano al llamarla “ballena”.

El programa de Magaly Medina expuso la respuesta de la joven a ‘La Reina del Sur’, quien se burló de ella por las cirugías que tiene y le dejó en claro que es una persona “hermosa”, pese a su sobrepeso.

“ Estoy buscando al cirujano, el que pone los cul*** aquí en la nuca , justamente aquí, a ese lo necesito urgentemente porque, ya que tengo sobrepeso, soy una ballena bastante hermosa , me cuesta mucho rascarme aquí atrás, entonces quiero saber qué se siente tener que rascarse aquí”, explotó.

EVELYN VELA SE BURLÓ DEL FÍSICO DE ESPAÑOLA

La modelo Evelyn Vela no soportó que su esposo, el barbero Valery Burga, le fuera supuestamente “infiel” y se consiguiera una nueva conquista y se burló de la española con la que está saliendo.

“ Una ballena por ahí va. De verdad que yo veo esas imágenes y veo a la señorita... Uno tiene que cambiar por algo mejor . El día que yo tenga una pareja, tiene que ser alguien que esté a mi altura y mejor que Valery, no me voy a ir con esas cosas... Parece que se salió el mar, yo no soy una muñeca, pero soy una persona atractica, sexy y guapa”, atribuyó la mejor amiga de Melissa Kug.