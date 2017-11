Evelyn Vela regresó al Perú tras estar en prisión en Estados Unidos [ENTREVISTA]

Evelyn Vela está en casa. La popular ‘Reina del sur’, luego del difícil momento que vivió al estar detenida, acusada de llevar dólares falsos a Estados Unidos, llegó a Lima el martes a las 11:30 de la noche, para recibir los abrazos, que por cuatro meses esperó, de su madre e hijos.



“Ya estoy en Lima, me siento feliz porque acabó esta pesadilla. Nadie sabía que llegaba, felizmente, porque no quería escándalos, lo único que deseaba era abrazar a mis hijos (tres)”, dijo emocionada.



¿Quién te recogió del aeropuerto?

Fue mi hija Ann con mi mamá, porque mi hijo Marcos se quedó en Ica cuidando el restaurante e Ian estaba durmiendo (llegó cerca a la medianoche).



¿Irás a Ica?

Aún no lo sé, estoy media desorientada, me siento rara. Se me enreda el inglés con el español... Melissa (Klug) me escucha y se ríe.



¿Ya te reuniste con ella?

Sí, me dio la bienvenida en su casa, ha sido un momento muy lindo y maravilloso.



Lo importante es que ya estás en casa, libre y que todo se aclaró...

Sí, pronto voy a contar toda la verdad, yo solo iba a Estados Unidos a comprar ropa para vender, nunca cometí un delito... quiero aclarar las cosas para toda esa gente que habló tonterías. Todo lo que tengo me lo ha dado mi abuelo.





Evelyn Vela regresa al Perú

Aquí llegaron muchas versiones, incluso que te ganaste el apodo de la ‘veneca cuerpona’ de tus compañeras en la sede federal de Miami...

Ja, ja, ja, me decían hasta la ‘Kardashian peruana’ e incluso hicieron un concurso de belleza interno donde quedé en el segundo lugar.



Esos días debieron ser duros...

Sí, pero han servido para darme cuenta de muchas cosas, de que hay que valorar hasta el más mínimo detalle de tu vida, desde que abres el ojo hasta que te duermes. Me deprimí pero me levanté. Lloré, reí, pero aprendí y le agradecí a Dios por el apoyo de mi familia y mis amigos.



¿Qué harás ahora?

Primero, hacerle su misa a mi hijita (este 22 de noviembre) y luego una gran chocolatada para los niños necesitados.

Por otro lado, Melissa Klug compartió en sus redes sociales fotos de la bienvenida a la ‘Reina del sur’, donde estuvo acompañada de sus hijas.

“Bienvenida a tu casa, mi ‘pinky’. Estoy tan feliz de tenerte de nuevo, poder abrazarte y apachurrarte fuerte”, comentó la ‘Blanca de Chucuito’.



(C. Chévez)

