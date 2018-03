Evelyn Vela: Renzo Spraggón no toma importancia a comentarios [VIDEO y FOTOS]

“No necesito colgarme de nadie”, expresó Renzo Spraggón tras las declaraciones de Evelyn Vela, quien le advirtió a Marina Mora que tenga mucho cuidado con el argentino, luego de que ambos fueron ampayados besándose.



“No me interesa lo que hable, que haga y diga lo que quiera. Lo que comente me entra por un oído y me sale por el otro. No necesito colgarme de nadie”, indicó Renzo Spraggón.



¿Marina y tú se animarán a confirmar que son pareja?

Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ahora estamos bien así.



¿Qué es lo que más te agrada de Marina?

Su forma de ser: es una mujer trabajadora, luchadora y con muchos valores.



¿Te molesta que te digan convenido?

Hace tres años que estoy en Perú y desde esa fecha la estoy luchando como loco. Trabajo mucho.