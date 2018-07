Renzo Spraggon se mostró incómodo al darse cuenta de que había coincidido con su expareja, Evelyn Vela , en el Circo D’Italia (en el Jockey Club).



El argentino, quien asistió acompañado de Marina Mora , al percatarse, se retiró apresuradamente llevando de la mano a la guadalupana y sin dar ninguna declaración.



Al respecto, la popular ‘Reina del sur’ aclaró que el argentino se ‘le corrió’.



“Para qué hablar de gente que no tiene brillo propio. ¿Estuvo ahí? Fue mi amiga, quien me dijo que salió disparado como rayo y los periodistas fueron a entrevistarlo, pero se fue como loco, se me corrió”, expresó entre risas la bailarina.



¿Lo hubieras saludado?

¿Saludarlo a él? Para qué, si no existe. La verdad que no vi a Marina, sino la saludaba sin ningún problema. Lo cortés no quita lo valiente. Y bueno, si él me vio y no me saludó, pues qué le puedes pedir. Él perdió lo caballero desde que habló mentiras de mí y jamás se quiso disculpar.



JEYCI ‘TIRA MAICITO’



Vela llegó al circo acompañada del cantante Jeyci Pérez, quien actualmente la pretende.



“Ella es una mujer difícil, pero se puede”, expresó el dominicano.

“Vamos a ver qué pasa. Yo estoy interesado, ‘tirando maicito’”, agregó.





Vela asegura que si se cruzaba con Mora, la saludaba porque ‘lo cortés no quita lo valiente’