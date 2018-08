Evelyn Vela: 'Renzo Spraggon no nació con brillo ni luz propia y se colgó de Marina Mora' | ENTREVISTA

Evelyn Vela aplaudió la decisión de Renzo Spraggon, de haber dejado el país para iniciar una nueva vida en Argentina, pues aquí ‘no brillaba con luz propia’.

“Me parece bien que haya decidido regresar a Argentina, creo que estará muy bien al lado de su familia. No me entristece su viaje ni su futuro, él no es parte de mi vida y solo tengo el recuerdo de que se portó mal conmigo”, comentó Evelyn Vela.

¿Crees que aquí no tenía futuro? Comentaste que no tenía talento...

Es que la persona que no nace con brillo nunca tendrá luz propia, y ese es su caso. Por eso, en su momento, se colgó de Evelyn Vela y después lo hizo con Marina Mora, para sobresalir. Lo quiso hacer con Mónica Cabrejos, pero ella le ‘puso el parche’ y se asustó.



Marina Mora contó casi llorando que se había ido del país, ¿a ti te apena?

No me apena ese chico Renzo Spraggon, para mí sigue siendo un cobarde y poco hombre porque habló mentiras de una mujer. Tampoco me da pena Marina, no es mi amiga, no es mi familia. Ese es un rollo de los dos, si tienen pena que se sequen las lágrimas entre ellos.



¿No te parece raro que él se vaya del país, ya que cuando hay amor se pelea por mantener la relación?

Recuerdo que una vez le preguntaron en ‘Válgame Dios’ si estaba enamorado de Marina y dijo que no. Entonces, solo habrá sido una ilusión. Además, él es medio raro, complicado.



Este sábado celebras a lo grande...

Sí, es mi cumpleaños y tengo que celebrar dos años juntos, porque el año pasado lo pasé sola llorando en Miami.

