Evelyn Vela reveló, por primera vez, el verdadero motivo por el que su mejor amiga, Melissa Klug, no se hizo presente en su matrimonio con Valery Burga, de quien se acaba de separar hace unas semanas en medio de un escándalo que involucra al barbero con una stripper de Miami.

La popular ‘Reina del sur’ aseguró que nunca le fue infiel a su pareja y que respetó su matrimonio hasta el último día. “Nadie puede decir que yo iba a discotecas, que salía, que paraba con amigas. Es más, yo dejé de parar con Melissa, que era mi mejor amiga”, aseguró la modelo en una entrevista en vivo para Amor y Fuego.

En ese momento, sacó a la luz la razón por la que la ‘Blanca de Chucuito’ no fue a su boda. “Yo le pregunté después y me dijo que tenía una mala espina de ese hombre y no lo quería ver. Ella no quiso ir a mi matrimonio por él. Yo los llegué a presentar, lo llevé a la casa de Melissa y no se cayeron en ese momento, por eso no quiso ir a mi boda” , acotó Evelyn Vela.

Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la amistad de Melissa Klug puesto que consideraron que así no se lleve bien con su pareja, si fuera su verdadera amiga no se hubiera ausentado de la ceremonia. “Melissa tiene un carácter así como el mío, explosivo. No estábamos peleadas para mi boda, pero ni quiso ir porque no le caía el hombre”, se defendió la modelo y empresaria.

