Evelyn Vela se presentó este jueves en Amor y Fuego para hablar de su pasada relación con su aún esposo Valery Burga. La popular ‘Reina del sur’ mostró varios chats y audios donde el cubano la insulta e inclusive tiene comentarios despectivos contra los peruanos.

Los ataques comenzaron, según contó la modelo, cuando ella le comentó que la llamaron de un programa de televisión para preguntarle si confiaba en él porque les había llegado un video del barbero bailando con otra mujer.

“Estoy cansado de ti Evelyn, de ti, de esos indios de mier... de todo, de vivir perdiendo mi tiempo, de que se me vaya lo poco de juventud que me queda en estas estupideces contigo, como si fueras una niña, con lo vieja que estás”, arremetió Valery Burga contra Evelyn Vela cuando ella le comentó lo sucedido.

Por si fuera poco, mostró un audio donde la llama ‘maldita per...’ por, supuestamente, decir que le había sido infiel. “Eres una maldita perr... en tu cara te lo digo y dilo y ponlo donde quieras, eres lo peor que me ha pasado en la vida, eres baja porque hablaste mier... de mí y dijiste mentiras. Tú sabes que dijiste mentiras, yo te dejé a ti hace rato y estás hablando mier... que te he engañado. ¿Cuándo te he engañado a ti chica?”, le dijo el barbero indignado.

Finalmente, Evelyn Vela contó que una mujer le había escrito para advertirle que su esposo le estaba dando ‘like’ a sus fotos y al encararlo, él menospreció a la jovencita. “Ella me seguía, me dio un like, es una historia y como yo la sigo, le puse un like en la foto. Es una india asquerosa que está en Perú por la forma que me habla, así que no me interesa”, arremetió el cubano.

