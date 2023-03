Evelyn Vela confiesa que está enamorada de Hugo Vivar Vera Portocarrero, a quien le lleva doce años , un número que para nada influye en la relación que mantienen, pues incluso ya conviven. La Reina del Sur, tiene cinco meses con su nueva pareja y dice que a diferencia de Shakira , ella cambió el Casio por un Rolex. Aquí su historia.

Evelyn, ¿cómo nació tu relación con Hugo?, ¿verdad que no sabía quién eras?

(Ríe) la verdad que no lo conocía, nos presentó un amigo en un local, pero cada uno estaba con su grupo y después ya nos juntamos. Hugo no tenía la mínima idea de quién era hasta cuando le di mi número y me preguntó mi nombre. Ya te imaginarás mi cara y molesta le dije: Evelyn. Después me contó que como él estudiaba fuera (en España) no sabía de mí y como le pareció que me molesté empezó a averiguar.

¿Qué fue lo que te gustó de Hugo?

Que es un caballero, educado, me abrió la puerta de mi camioneta, cosa que ya ningún hombre hace. Es un chico muy culto, yo lo molesto por eso y le digo ‘qué haces conmigo, tú necesitas una intelectual’.

¿Con Hugo aplica el dicho de que ‘hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe’?

Sí, me he quedado sorprendida de cómo se ganó el cariño de toda mi familia y mis tres hijos.

Ustedes ya conviven, no es una relación de ‘salientes’, ¿es más formal?

Sí, ya vivimos juntos.

¿Qué sientes cuándo dicen que es tu colágeno?

Me río porque no tiene nada de colágeno, tiene 30 años.

¿Y lo ‘pechas’? Porque muchos piensan eso...

Eso es para los vagos, él tiene un excelente trabajo, tiene dos carreras y su empresa de zapatillas de marca o ¿no vieron los regalos que me hizo por el Día del amor? Gracias a Dios, él no necesita de nadie, más bien es el ‘men’ de la casa.

¿Aportan 50 y 50?

No, él es el hombre de la casa. Los verdaderos hombres se comportan como mi novio.

Evelyn Vela tiene cinco meses de relación con Hugo Vivar con quien ya convive. (Foto: GEC/ Britanie Arroyo)

¿No es como el ‘difunto’ que te sacó en cara que te pagó el recibo de luz?

Ese sí me vio la cara de estúpida, pero cuando uno tiene un buen corazón no se da cuenta y no me di cuenta de que era un vividor, pero todo se lo dejo a Dios, tarde o temprano le pasará la cuenta. Imagínate, solo porque una vez en su vida lo hice pagar un recibo que ni llegó a 150 soles dijo tanta tontería. Ya ni lo debería mencionar porque nunca existió, yo fui quien le dio vida. Ahora volvió a su realidad, es un NN.

¿Y el divorcio?

Uy, debe estar juntando su plata para poder comprar su pasaje y venir al Perú a divorciarse.

¿Cómo quedaron los papeles para tramitar tu residencia?

En nada, mandé el dinero para la abogada, pero creo que ese dinero no llegó a manos de ella.

¿Te cerró?

Así parece porque la abogada, qué casualidad, desapareció.

¿Cuánto tiempo tienes con Hugo?

Cinco meses.

¿Te proyectas con él por muchos años?

Tenemos muchos planes, pero solo Dios sabe qué pasará, ojalá que todo nos vaya superbién.

¿Están dejando que fluya?

Exacto.

¿Quién es más celoso?

Yo soy celosa, pero él también, ja, ja, ja.

Si te pregunto, como el trend de TikTok, lo que no te gusta de él, ¿qué dirías?

Pucha que se demora mucho para hacer las cosas, porque las hace con paciencia y tranquilidad. Yo soy más acelerada y hago mil cosas a la vez, soy como una hormiguita, él es muy intelectual.

En todos los aspectos se entienden bien, ¿también en la intimidad?

Ahí es otra cosa, ahí es un Ferrari, ja, ja, ja.

¿Aplicas lo de Shakira?

Claramente, pero yo cambié el Casio por un Rolex, me saqué la lotería con mi novio.

Evelyn Vela cuenta que Hugo es un caballero, educado, atento y respetuoso. (Foto: GEC/ Britanie Arroyo)





‘LA EDAD ES SOLO UN NÚMERO’

Hugo, ¿no sabías quién era Evelyn?

¿Te contó eso? Nos conocimos en una ‘reu’ donde tuvimos amigos en común y nos presentaron. En realidad me presentaron a su amiga, pero a mí me gustó Evelyn y me presenté. Bailamos y tomamos esa noche con todo el grupo, pero ella y yo juntos. Al final la acompañé a su casa, le pedí su número y le pregunté cómo se llamaba para guardarla. Volteó la cara asada como el exorcista.

¿Es la primera vez que estás con alguien mayor?

Sí, la primera vez. He tenido pocas relaciones en mi vida.

¿Eres de relaciones largas?

Sí.

¿Crees que es una tendencia las relaciones de chicos menores con mujeres mayores?

No sé si es tendencia, en mi caso jamás busqué a alguien mayor. El amor es así, hubo ‘química’ en un principio y con el pasar de los días me fui enamorando más de ella. La edad es solo un número.

¿Es amor o gusto?

Es amor y por supuesto también es gusto. Estoy muy enamorado de ella y claro que me gusta.

¿Te llevas superbién con la familia?

Sí, los amo. Me han tratado muy bien desde el primer día y siempre me han hecho sentir como en casa.

¿Qué dice tu mamá al tener una relación con alguien contemporáneo con ella?

Mi madre es mayor que Evelyn por 6 años. Ya hemos compartido varios momentos juntos y lo hemos pasado muy bien, ella está feliz de que yo sea feliz y sabe que Evelyn es una gran mujer.