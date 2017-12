Evelyn Vela vuelve a ponerse en el ojo de la tormenta, después de que la modelo Melissa Márquez Reátegui la denunciara por agresión y robo.



Según Márquez, Evelyn Vela le arañó y robó su cartera, en donde guardaba sus celulares y casi tres mil soles. Esto sucedió, la madrugada del sábado, en una conocida discoteca barranquina.



“Le contaron que yo había hablado mal de las hijas de Melissa Klug, pero no es cierto. Ella ( Evelyn Vela) me arrinconó en el baño y golpeó, también me robó la cartera. No entiendo qué le pasa, por qué reacciona así. Se llevó mis celulares y 2800 soles”, explicó Márquez Reátegui.



Inmediatamente, la agraviada se trasladó a la comisaría de Barranco, donde denunció a Evelyn Vela.



“Ella ( Evelyn Vela) sale de un problema para entrar a otro. He tomado una pastilla para tranquilizarme porque estoy en shock. No he dejado de llorar. Toda la cara la tengo golpeada, me arañó. Cuando le dije que iba a denunciarla me golpeó más”, contó.

Vale la pena recordar que antes de este incidente, Evelyn Vela, en enero de este año, salió en defensa de Melissa Márquez cuando, supuestamente, Jefferson Farfán insultó a la modelo, quien en ese momento compartía el box con Melissa Klug y la ‘Reina del sur’.

‘QUE VAYA AL PSICÓLOGO’

Al comunicarnos con Evelyn Vela, negó haber agredido a Melissa Márquez. “Estuve en la discoteca con mis amigos y no pasó nada”, dijo.



Pero Melissa Márquez dice que la arrinconaste en el baño, le pegaste y robaste su cartera.

¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Que vaya al psicólogo, ni la he visto, que hable lo que quiera.



