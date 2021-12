SE PRONUNCIA. Evelyn Vela rompió su silencio luego que Samuel Suárez difundiera unas imágenes donde se le ve atendiendo en una pollería de Ica. El detalle es que la ‘Reina del Sur’ despachaba los alimentos sin mascarilla.

A través de sus redes sociales, la amiga de Melissa Klug habló del tema y hasta subió el video del popular Samu. “Para ti, ‘NN’ que me quisiste dejar mal. No es recurseo mi amor, este restaurant es de mi papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo de Don Alberto Venegas”, indicó en un post de Instagram.

En ese sentido, aseguró que trabaja desde allí desde joven y no se averguenza de haber desempeñado el papel de mozo, lavaplatos y hasta cajera. “No sé qué tanta envidia de la gente que por todo jod... ojo, el dinero solo impresiona a la mujer vaga, cuando una mujer es trabajadora tiene lo suyo y por lo visto tú no tenías ni para pagar tu cuenta, que pagó tu acompañante”, dijo Evelyn Vela.

Finalmente invitó a todos sus seguidores a que visiten el restaurante ‘San Isidro’ prometiendo que ella misma los atenderá. “A tí es la que te debería dar verguenza, a parte de chismosa, mala. Deberías ocuparte de tu vida y no jod... no hay trabajo vergonzoso, vergonzoso es no querer trabajar”, arremetió contra la instachismosa que difundió el video.

La ‘Reina del Sur’ estaría colaborando en negocio familiar en Ica, pero le llovieron las críticas por no usar mascarilla en atención al público.

