Los urracos de Magaly Medina llegaron hasta la alfombra roja de ‘American Circus’ y se toparon con varios personajes de la farándula, entre los que se encontraba Evelyn Vela, duramente cricada por la urraca por su relación a distancia con su esposo Valery Burga.

La ‘reina del sur’ fue abordada por el reportero, quien le preguntó si iba compartir la función con su esposo por videollada. “Me parece tan sonsa la pregunta que me estás haciendo, me parece irónico, no tiene nada que ver... así tenga la relación a ustedes qué les importa, si yo soy feliz a mi manera” , dijo impaciente.

Asimismo, aseguró que hasta ahora confía en su esposo Valery Burga. “Si ustedes son el colchón mío... imagínense” , dijo incómoda antes de retirarse.

Magaly Medina comentó la reacción de Evelyn Vela y aseguró que no hay pregunta mal hecha, sino mal contestada. “Después ella misma se dio cuenta y dijo que era irónico, es ironía, pero la ironía a veces molesta más. Hay que saber salir bien, sin molestarse, porque el que se pica pierde en este negocio”, comentó la urraca.

