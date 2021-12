Evelyn Vela contó, tras haber estado al borde de la muerte debido a una bacteria que ingresó a su sangre, que su amiga Melissa Klug fue a visitarla a la clínica y se siente agradecida.

Evelyn, hemos notado que has estado desconectada de las redes sociales, ¿cómo estás?

Ay, Dios, he estado casi muerta, desconectada del mundo. Estuve cuatro días en cuidados intensivos por una bacteria que ingresó a mi sangre y estuve muy mal. Con todo lo que pasó, siento que volví a nacer.

¿Cómo te contagiaste?

Me hice un procedimiento ambulatorio en una clínica y parece que no tuvieron el cuidado en desinfectar bien las cosas. El doctor me dijo que es una bacteria mortal.

¿Pero ya te encuentras estable?

Sí, gracias a Dios ya estoy estable, pero no puedo hacer nada, tengo que estar descansando en cama. Pasé aquí mi Navidad, sola, mis hijos menores solo lograron verme un ratito.

¿Y cuándo llega tu esposo?

Está en eso, porque él sufre de la columna y todos estos días ha estado en cama, sin trabajar, anda igual de fregado que yo. Si Dios quiere, ya llega en estos días.

¿Melissa Klug te ha visitado?

Sí, Melissa y la ‘Chama’ han venido varias veces, son mis amigas y están pendientes de mí, me escriben, me siento agradecida por ello.

¿Cuándo te darán de alta?

Estoy rogando a Dios que sea en estos días, esta es una de las cosas más horribles que me ha pasado. Estoy muy agradecida con Dios de seguir aquí, aún no me quieren arriba.