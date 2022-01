Evelyn Vela contó que está feliz porque, después de varios meses, está al lado de su esposo Valery Burga quien llegó desde Estados Unidos para festejar juntos su cumpleaños.

“Sí, estoy feliz porque mi esposo ya llegó. El viernes fue su cumpleaños y lo celebramos juntos con mariachis y piñata”, afirmó la ‘Reina del Sur’.

Se reencuentran después de varios meses.

Sí, es que él estuvo un poco mal y no podía viajar. Tiene su hernia en la espalda y ha estado con unos dolores terribles, no podía subir al avión para un vuelo de 6 horas. Recién le ha pasado todos los dolores y malestares, por eso que vino al toque a celebrar su cumple conmigo.

Y ahora que están juntos, tienen algún plan como un viajecito.

Nada, solo estar todo el tiempo juntitos y aprovechar el tiempo lo más que podamos. Nos extrañamos mucho.

¿Y tú cómo te encuentras porque estuviste internada por una bacteria que ingresó a tu sangre?

Sí, estuve súper mal. Me internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y todo. Pero ya recuperándome, no puedo tomar licor y sigo a dieta.

Melissa (Klug) contó que fue a verte cuando estuviste internada.

Sí, claro. Ella estuvo conmigo en la clínica varios días.

Entonces, siguen siendo ‘pinkys’

Siempre seremos ‘pinky’, aunque no nos veamos mucho.

