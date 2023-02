Evelyn Vela se confesó con Trome y aseguró que se siente feliz al lado de su nueva pareja, Víctor Vivar, con quien tiene 5 meses de relación a quien le lleva nada menos que 12 años. La ‘Reina del Sur’ no descarta casarse nuevamente, aunque primero necesita firmar su divorcio de Valery Burga.

“Lógico que me volvería a casar, imagínate, por una basura que se cruzó en mi vida no voy a dejar de creer en el amor”, dijo la empresaria, aunque aseguró que primero debe conocer mejor a su ‘colgágeno’ porque el matrimonio es para toda la vida.

Por otro lado, indicó que el divorcio de su exesposo, el cubano Valery Burga, se ha convertido en un problema para ella. “El muerto tiene que salir de su cajón y juntar su platita para que ahora él pague su pasaje y venga a divorciarse”, refirió.

En ese sentido, indicó que aún no ha averiguado si puede divorciarse a través del consulado, pero que a finales de febrero consultará con su abogado. “¨Para que ese tipo regrese de nuevo tendría que pasar varios años, porque tiene que trabajar para comprarse él su pasaje, ja, ja, ja”, dijo entre risas.

Finalmente, aseguró que no ha hablado más con Valery Burga. “Me hizo tanto daño y me utilizó, me puso los cuernos, imagínate, está bloqueado por todos lados. No pierdo mis palabras con personas que no existen”, concuyó.

EVELYN VELA FELIZ CON SU ‘COLÁGENO’

Evelyn Vela contó que viene disfrutando una bonita etapa de su vida al lado de su pareja Hugo Vivar, quien es doce años menor que ella, pero ‘para el amor no hay edad’.

Evelyn, te hemos visto muy enamorada en tus redes sociales, ¿cómo te encuentras?

Estoy superfeliz, con mucha paz en mi vida, hace tiempo que no la tenía, y viviendo al máximo con mi novio.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Cinco meses.

En redes sociales te dicen: ‘Te cae muy bien el colágeno’...

Ja, ja, ja, sí, todo el mundo cree que es un chibolo, pero tiene 30 años y yo 42. Para el amor no hay edad mientras haya respeto, cariño, amor y la familia este de acuerdo, es todo.

