¿Evelyn Vela está soltera? Ella nos responde esto [VIDEO y FOTOS]

Evelyn Vela contó que está soltera, pero no sola, y que analiza su futuro amoroso para no tropezar con la misma piedra.



¿Quién es el galán que te manda tantos arreglos florales?

(Ríe) solo puedo decir que estoy soltera, pero no sola, y con los ojos bien abiertos.



No quieres repetir la historia...

Así es, no deseo golpearme con la misma piedra, roca o peñón, quiero una relación tranquila y seria, un hombre que me apoye en mi trabajo.

