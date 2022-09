¡EXPLOTÓ! Valery Burga, el esposo de Evelyn Vela, fue grabado insultando con fuertes calificativos. Al parecer se trataría de una llamada que sostuvieron la ‘reina del sur’ y su expareja, ya que le habla directamente.

En el audio difundido por Amor y Fuego, el barbero le repite a Evelyn Vela que él fue quien terminó su relación. “ Yo te dejé a ti hace rato, eres lo peor que me ha pasado en la vida” , dice.

Además, le lanza fuertes calificativos, pese a que ambos se juraron amor en el altar en marzo del 2021. “Te lo repito, eres una per... maldita. En tu cara te lo digo, dilo y ponlo donde quieras” , expresó.

¿Qué pasó entre Evelyn Vela y Valery Burga?

Hace unas semanas, desde Miami, Valery Burga se pronunció tras ser acusado de ser infiel a Evelyn Vela. El barbero arremetió contra su aún esposa y aseguró que están separados.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora (Evelyn) parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad. No me da la gana de ir (a Lima), no quiero ir a verla, porque no quiero ir. Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisfac e ”, señaló.

