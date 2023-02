Anne Thorsen, la hija de Evelyn Vela, fue coronada como la Reina de la Vendimia, evento organizado por la Municipalidad provincial de Ica.

La jovencita de 17 años, pese a que sufrió un pequeño desvanecimiento justo antes de que el jurado calificador, confirmado por el missólogos Tito Paz, el modelo Richard Dulanto y otros representantes de la belleza eligieran a las 10 finalistas, pudo reponerse y continuar con su postulación.

Anne recibió la banda de la reina del Fivi, de parte del alcalde Carlos Reyes y la corona de la reina de la vendimia 1989, mientras que Christian Domínguez y la ex Miss Perú 2004, Jimena Espinoza la invitaban a dar su paseo por la pasarela como soberana .

En sus primeras declaraciones como Reina de la Vendimia, Anne no descartó postular al Miss Perú.

“No descarto, en un par de años, postular al Miss Perú, me encantaría representar a mi país”, detalló

Tuviste un desvanecimiento, ¿pensaste dejar el concurso por eso?

Sí, pues pensé que ya las fuerzas no me daban, pero me auxiliaron y pude superarlo, ha sido una competencia dura y al igual que mis compañeras nos preparamos muchísimo.

EVELYN VELA, MAMÁ ORGULLOSA

Evelyn Vela, bastante emocionada, corrió hacia el backstage para abrazar a su hija.

“ Me siento feliz, orgullosa, el corazón me late a mil. Este es el premio al esfuerzo de Anne , pues se preparó mucho pese a los ataques que recibió en redes sociales porque es mi hija”, señaló la Reina del Sur.

Hija de Evelyn Vela triunfó en la Vendimia de Ica. Foto: Trome

