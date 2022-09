Evelyn Vela se pronunció luego de su sorpresiva separación de Valery Burga, según declaraciones que brindó para Magaly Tv La Firme. “Siempre ha sido un caballero muy correcto, hasta el día de hoy no sé lo que pasó”, dijo la Reina del Sur sobre las imágenes de su todavía esposo con una mujer en EE.UU.

En ese sentido, refirió que el barbero se habría arrentido de publicar el video con su acompañante . “Yo quiero un perdón de él como caballero que es. No significa que como me pidió perdón yo voy a volver con él. Yo me quiero por si acaso”, indicó la amiga de Melissa Klug.

Asimismo, acotó que tuvo una pelea muy fuerte con Valery Burga. “ A mí no me molesta que él salga, lo que me molesta es la falta de respeto. Lo que él ha hecho fue una explosión tremenda, yo hasta el día de hoy sigo en shock”, afirmó la modelo.

Finalmente, Evelyn Vela aseguró que pasa tiempo con Bruno, hermano de su esposo, porque por su mal comportamiento nos e va alejar de sus amigos y colegas en los negocios.

EVELYN VELA: VALERY NO PODÍA SALIR DE EE.UU.

La ‘Reina del Sur’ refirió que su esposo no podía venir a Perú porque estaban haciendo un trámite en EE.UU. “Él iba venir pero estamos en un trámite hasta el día de hoy, él puede comprarse un psaje, hemos estado haciendo mil papeles”, acotó.

Evelyn Vela aseguró que todavía está en shock luego de ver las imágenes de su esposo con una despampanante mujer en las playas de Miami.

