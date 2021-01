Por: Lady Gamarra

El amor en tiempos de pandemia puede ser extraño para algunos, pero no para Evelyn Vela (41) y Valery Burga (43), quienes se conocieron, hace siete meses, a través de las redes sociales. Durante ese tiempo la ‘Reina del sur’ y el ‘Barbero’ jamás imaginaron que Cupido los flecharía, pues están a punto de casarse y su meta es llegar juntos hasta viejitos con la bendición de Dios.

Es raro encontrar al amor de tu vida en plena pandemia…

Evelyn: Mi amor Covid, ja, ja, ja.

Valery: Sí. Ha sido difícil, pero lo hemos sabido manejar gracias al teléfono, videollamadas y todo el ‘punche’ que le hemos metido a la relación.

¿Cómo nació el amor?

E: De casualidad y por intermedio de una amiga de ambos. Siempre que voy a poner un comentario a una persona leo los demás para redactar algo más lindo. Entonces vi lo que él escribió, chequeé su perfil de Facebook y dije: ‘Guau y ¿este gatito?’. Luego vi que tenía niños y pensé que era casado, pero le aparecí en sus sugerencias de amigos de Facebook y me agregó.

V: Y así empezó todo, fue el destino.

Valery, ¿cuál fue tu impresión de Evelyn?

V: Me enamoré sin conocerla, sin verla físicamente porque empezamos a conocernos de dentro para afuera.

E: No nos conocíamos en persona, pero ya teníamos fecha de matrimonio.

A veces, cuando se conocen por redes es solo para hacer vida social. ¿Pensaron que lo suyo iba a convertirse en un amor intenso?

E: Al principio dije: ‘Vamos a ver qué pasa’, pero luego nos volvimos adictos el uno al otro. No pensé que nos íbamos a enamorar tan rápido y casar.

V: No. Al inicio dije: ‘Vamos a conocernos, ella está lejos y yo al otro lado del mundo’, pero a medida que fueron pasando los días y el tiempo se me hizo un hábito despertarme a las siete de la mañana, esperar que me respondiera. Hablábamos todo el día, dejé de socializar para estar con ella por el teléfono. Quería venir a Perú y no podía por la pandemia.

Físicamente e interiormente, ¿qué les llamó más la atención el uno del otro?

E: Físicamente que es un hombre atractivo, varonil, bien puesto, no es churrísimo, pero tiene algo que me hace decir: ‘Qué rico este perro’ (risas); además, es bien caballero y correcto.

V: Me enamoró todo. Su forma de ser, su gran corazón, lo buena madre y bella que es.

Evelyn, en el pasado algunos galanes se te acercaron con el afán de lucrar o figuretear, ¿con Valery es lo contrario?…

E: Hubo un montón de gente que se quiso colgar de mí, pero ya no existen. Valery no me conocía ni en ‘pelea de perros’, no sabía nada de mí. Le fui contando poco a poco mis cosas.

Muchos comentan que cambiaste a los chibolos por un madurito….

E: Llega un momento de tu vida en el que quieres una relación seria, para el resto de tu vida, y mi marido es un hombre completo. Valery no tiene punto de comparación con los chiquillos, es mejor que ellos y por donde lo veas. Se lleva de encuentro a cualquiera.

Antes de conocerse, ¿habían perdido las esperanzas de volverse a enamorar?

E: Sí. Por mi vida ha pasado cada bestia que dije: ‘Ni fregando, voy a vivir mi vida loca’, pero apareció Valery sin buscarlo y caidito del cielo. Me enamoré de su forma de ser.

V: Soy una prueba viviente de que los tiempos de Dios son perfectos, ya había perdido las esperanzas de tener una compañera de vida o de casarme.

¿Por qué?

V: Llevaba como cuatro años soltero, viviendo mi vida y no soportaba a ninguna persona a mi lado, porque me separé de una mujer con quien estuve muchos años y gasté mucha energía en esa relación. Quedé un poco lastimado y quería vivir mi vida, pero llegó Evelyn y me siento feliz. Todo llega cuando tiene que llegar.

E: Era el soltero codiciado hasta que aparecí en su vida.

Hace unos días le pediste matrimonio frente a sus hijos, estabas muy emocionado. ¿Es la primera vez que le propones a alguien matrimonio?

V: Sí. Fue una experiencia bien linda porque es la primera vez que le entrego el anillo a una mujer o que pido matrimonio. Todo lo hago porque estoy enamorado de Evelyn, la amo.

Sin embargo, son conscientes de que la suya es una relación con ciertos obstáculos por la distancia… (Valery radica en Miami y Evelyn en Perú)

E: De varios kilómetros, de pandemia y de muchas maneras.

V: El amor es más fuerte que cualquier obstáculo.

¿Se mudarán a Miami después de la boda?

V: Claro. Como debe de ser. Estoy esperando que abran las embajadas, que pueda meter los papeles de Evelyn para pedirla como mi esposa, pero mientras salga eso (papeles) estaré viniendo a verla al Perú.

E: Estaré yendo y viniendo a Miami porque también hay planes de poner un negocio en Lima.

¿Qué nos pueden adelantar de la boda?

V: Queremos que sea un momento especial y lo será porque nunca me he casado.

E: Será un matrimonio bonito y estarán nuestros verdaderos amigos.

¿Juntos hasta que la muerte o un ampay los separe?

E: Juntos para siempre, hasta viejitos. La primera vez que me casé fue porque estaba chibola y por idiota, pero esta boda será por amor. Después de besar a tanto sapo, encontré a mi príncipe azul con tatuajes.

V: Quiero estar con Evelyn por el resto de mi vida. b