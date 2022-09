QUÉ FUERTE. Valery Burga se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado de ser infiel a Evelyn Vela. Desde Miami, el barbero decidió pronunciarse en el programa ‘Amor y Fuego’ y arremeter contra su aún esposa ‘La Reina del Sur’.

¿Tú te arrepientes de haberte casado con Evelyn? , fue la pregunta que le hizo el reportero a Valery mediante una llamada telefónica. Inmediatamente el barbero contestó: “ Me arrepiento, sí. Me arrepiento ”.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues la expareja de la mejor amiga de Melissa Klug la desmintió al decir que la razón por la que no viene al Perú es porque no quiere verla y no por un tema de papeles.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora (Evelyn) parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad. No me da la gana de ir (a Lima), no quiero ir a verla, porque no quiero ir. Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisface ”, señaló.

TROME |Valery Burga rompe su silencio contra Evelyn Vela

EVELYN VELA YA TIENE SU CHIBOLO

Días atrás, el programa de Magaly Medina expuso un video del barbero Valery Burga pasándola bien con una joven española de 23 años, pese a que aún sigue casado con Evelyn Vela. Tras esto, ‘La Reina del Sur’ anunció su separación, sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados, pues ya ‘chapa’ con un chibolo.

La mejor amiga de Melissa Klug estuvo en una discoteca de Barranco acompañada por unos amigos, entre los que estaba su excuñado y el joven que parece ser su nueva conquista. El grupito abandonó el local a las 3:30 de madrugada y se le ve a la modelo agarrada de la mano y abrazada de su ‘chibolo’ para después besarse .