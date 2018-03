¿Evelyn Vela vive una nueva ilusión?[VIDEO y FOTOS]

Ilusionada. Evelyn Vela comentó que viene dándose una nueva oportunidad en el amor, tras superar una delicada operación en sus senos.



“Me siento muy contenta, en una etapa nueva porque superé una operación en los senos por el cambio de prótesis. Además, porque me estoy dando una oportunidad en el amor con un chico profesional, que me trata como una reina y es muy sencillo”, señaló Evelyn Vela.



Respecto al tema de Renzo Spraggon, enfatizó que no seguirá respondiéndole “porque es darle vida”.



Sin embargo, comentó que entiende a Marina Mora “porque a veces las mujeres nos ponemos tontitas. Ella es una mujer guapa y exitosa empresaria, pero cada quien escoge su destino”, finalizó. (E.C.)



