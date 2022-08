Luego que se especulara una ruptura entre ellos, Evelyn Vela salió al frente para anunciar que su matrimonio con el barbero Valery Burga ya no va más. Según dijo, ambos están separados desde el 30 de junio en los mejores términos como pareja.

“Valery y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos . Motivo por el cual decidimos tomar caminos separados desde el 30 de junio del presente año”, escribió.

Tras este anuncio, la gran amiga de Melissa Klug decidió borrar todas las fotos que tenía con Valery en su cuenta de Instagram. Cabe precisar que los rumores de un supuesto conflicto entre ambos iba desde hace meses tras los ampays que registró Magaly Medina al barbero , haciendo vida de soltero en Miami.

Comunicado de Evelyn Vela.

EVELYN VELA NEGABA SEPARACIÓN CON VALERY

A mediados de julio de este año, para una entrevista en Trome, Evelyn Vela afirmó que su esposo Valery Burga no le fue infiel, como lo deslizó la conductora Magaly Medina tras pasar unas imágenes del barbero bailando con una chica en Estados Unidos.

“Esa chica se llama Johanna Mendoza y es la hija del mejor amigo de mi esposo, con quien se conoce hace más de 25 años, cuando vivía en La Victoria. Así que esas imágenes me tienen sin cuidado porque no me han sido infiel, yo confío plenamente en mi esposo ”, eran los comentarios de la ‘Reina del Sur’, sin embargo, hoy la historia es otra.