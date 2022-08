Evelyn Vela y Valery Burga dieron por terminado su matrimonio según anunció la misma ‘Reina del Sur’ en un comunicado que envió a través de sus redes sociales. Según la empresaria peruana, estaban separados desde el 30 de junio de este año y concluyeron su romance en buenos términos.

Magaly Medina emitió un informe de lo que fue la relación entre la parejita durante más de un año de matrimonio. Según el programa de la urraca, estuvieron casados un total de 525 días, de los cuales 471 estuvieron separados y solo 54 juntos.

Y es que Valery Burga radica en Miami desde hace varios años mientras Evelyn Vela vive en Perú y no puede ingresar a Estados Unidos por un problema pasado que tuvo en dicho país. “Él tampoco vino cuando ella estuvo enferma... un pasaje Miami-Lima, Lima-Miami no es que cueste un ojo de la cara, hay ofertas y cuando una persona quiere estar con alguien que ama, el dinero no importa”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, se preguntó por qué la ‘Reina del Sur’ insistió en mantener una relación a distancia. “¿Solo para decir que estas casada”, lamentó la urraca.

Magaly Medina lamentó que Evelyn Vela haya insistido en mantener un matrimonio a distancia con Valery Burga

CELIA RODRÍGUEZ, LA MANZANA DE LA DISCORDIA ENTRE EVELYN VELA Y VALERY

Magaly Medina difundió imágenes del barbero divirtiéndose muy cariñoso con Celia Rodríguez, una voluptuosa mujer que desde hace meses le dejaba varios ‘likes’ en sus post de redes sociales. El video, donde se muestran bailando una bachata sensual, fue compartido por el mismo empresario en su cuenta de TikTok, pero a las pocas horas lo eliminó.

La ‘manzana de la discordia’ entre Evelyn Vela y Valery Burga es una joven española que trabaja en un night club en Miami. Según las imágenes difundidas por Magaly Tv La Firme, la mujer se luce con diminutos atuendos y bailando en el tubo de un local nocturno. Además, el barbero llena de ‘me gusta’ la página del centro de trabajo de quien sería su nueva enamorada.

Celia Rodríguez es amante del flamenco y se mantiene muy activa en sus redes sociales. Además, Magaly aseguró que tiene tres hijos y criticó su figura y sus tatuajes. “Evelyn no te sientas mal, a Shakira también la dejaron por una chiquita cualquiera”, dijo la conductora.

TE PUEDE INTERESAR

Vecina de Diego Bertie denuncia abandono de sus perritos: “Los dejan solos toda la noche, aúllan desesperados”

Gigi destruye a novia de Piqué: “Tiene las chichis caídas, es panzoncita y tiene los brazos medio mofletes”

Gisela le responde a Magaly tras críticas por el rating: “Si hubiera pedido consejería en ‘Aló Gisela’ no hubiera durado ni dos días”