Fiel a su estilo, el humorista Carlos Álvarez realizó una parodia caracterizando al presidente de Bolivia, Evo Morales, luego que la selección blanquirroja ganó 2 a 1 a Bolivia, en el reciente partido por las eliminatorias del Mundial Rusia 2018.



“Les saluda el ekeko parlante Evo Morales. Se me ha salido el indio después de la derrota de mi selección, pero no se confíen. Bolivia todavía tiene chance para el Mundial de Rusia 2018, pero lo que más me dolió es que los peruanos son malos. ¿Cómo van a hacer olas? Si los bolivianos no sabemos nadar”, expresó el comediante, quien tampoco dudó en bromear con el director técnico de la selección, Ricardo Gareca.



“Aún así te felicito, oe... abuelito de Laura Bozzo, o sea... al señor Gareca” , dijo en el sketch que se verá hoy en el programa ‘Habla Carlos’ de Willax TV.

HACE PROMESA

En tanto, Jenny Kume prometió posar como Eva si la selección le gana a Ecuador este martes.



“Hago mi promesa públicamente. Si ganan, haré un desnudo total en mi cuenta de Instagram, pero en Facebook no porque me bloquean”, indicó Kume, quien reveló que el futbolista André Carrillo le escribió en una oportunidad.



“Me habló invitándome a salir, fue hace tres años. Me estuvo cortejando, pero en ese tiempo no sabía quién era, le molestó que no lo conociera y no me volvió a escribir”, acotó.

GRITÓ GOLES

Tilsa Lozano asistió al estadio Monumental, donde gritó los goles de la selección peruana. La ‘vengadora’ fue acompañada del padre de su hija, Miguel Hidalgo, su amiga Camila y el ‘Zorro’ Zupe, quien deslizó que Jefferson Farfán le habría regalado las entradas.





(L. Gamarra)