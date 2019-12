La colombiana Milena Zárate contó que su expareja, el cómico Edwin Sierra, le pidió que le dé una nueva oportunidad para retomar la relación sentimental que alguna vez tuvieron, porque -asegura- quiere ‘recuperar a su familia’ y piensa que sería lo mejor para la pequeña hija que tienen en común.

Milena, ¿te sorprendió este repentino pedido de Edwin?

La verdad que sí me tomó por sorpresa porque, como pueden ver en los chats de WhatsApp, pensé que él quería hablar sobre la gorda (su hija).

Ustedes están separados hace muchos años...

Es verdad, estamos separados hace mucho tiempo y, honestamente, me he quedado helada con estos mensajes.

Incluso en los chats que vemos, él dice que se ha dado cuenta de que a quien quiere de verdad es a ti, y que ya terminó con Pilar...

Sí, pues, eso dice, pero yo a él no le creo nada, es el hombre más cínico del mundo. La verdad no sé qué pretende con esos mensajes. Lo único que yo quiero es que pase más tiempo con la gorda, el resto no me interesa.

¿Y no lo pensaste?

Como se lo dije por WhatsApp, yo no vuelvo con él así sea el último hombre sobre la tierra.

Ahora tú tienes una relación con Ricardo Gotelli, a quien hace poco oficializaste...

Exacto, y estoy bien así. Además, esos mensajes son solo una broma por el ‘Día de los Inocentes’.