FUERTE. Luis Corbacho, expareja de Jaime Bayly, afirmó que el escritor es una persona “destructiva” y que se vio obligado a llevar tratamiento psicológico y psiquiátrico. El argentino mantuvo una relación de aproximadamente 10 años con el conductor peruano.

“Jaime siempre causa daño psíquico a todas las personas que se relacionan con él (...) Es una persona muy destructiva. Hice tratamiento psicológico muy fuerte, psiquiátrico, incluso. Tiene unos manejos muy oscuros. Si uno no está bien parado, puede terminar muy mal”, dijo a El Popular.

Pese a sus declaraciones, Luis Corbacho remarcó que no le guarda ningún rencor a Jaime Bayly y que él ya dejó ir pasado.

“Se lo puedo decir ahorita a través de esta entrevista, que no le guardo rencor. Cuando una persona es feliz y suelta el pasado, no guarda ningún rencor. Me está yendo muy bien como para estar atado a Jaime (risas). Me está yendo muy bien”, expresó.

Jaime Bayly fue tendencia en redes sociales

Recientemente, Jaime Bayly fue tendencia en redes sociales, esto luego de conocerse el deceso de Diego Bertie. Los usuarios tuvieron opiniones divididas debido a que, solo semanas antes, el actor confirmó que mantuvo un romance con el periodista.

