La modelo peruana Valery Revello compartió con sus seguidores su más reciente viaje hacia la Argentina, país en el que contó que se quedarán solo este fin de semana; sin embargo, sorprendió al mostrar que está sola, y no con la hija que tuvo con Sergio Peña.

La exesposa del futbolista de la selección peruana, Sergio Peña, contó con mucha pena que tuvo que dejar en el Perú a su pequeña hija, fruto de su fallido matrimonio con el deportista, sin especificar si este le dio o no permiso para poder viajar con la niña, pues un requisito indispensable para sacarla del país es que ambos padres firmen la salida del menor.

“Te amo mi amor. Pronto viajaremos juntas otra vez”, escribió Valery a través de sus redes sociales.

¿Por qué Valery Revello no puede viajar con su hija?

Hace unos meses, Valery Revello contó que no pudo regresar a estudiar a Estados Unidos porque Sergio Peña no firmó el permiso de viaje de su niña.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (su hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú, me di con la sorpresa que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, dijo en aquel momento.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina ningunea a ‘Peluchín’ y dice que solo se ‘pelea’ con Gisela: “Con ella sí estamos al mismo nivel”

El Gran Show 2022 EN VIVO: Cuándo y a qué hora se estrena el reality de baile de Gisela Valcárcel

¿Qué pasó con Rodrigo González y Gigi Mitre?: Conductores de ‘Amor y Fuego’ se ausentan de programa