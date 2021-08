Karla Galvez, la exesposa del integrante de la selección peruana Miguel Trauco, tuvo una escandalosa separación del futbolista en medio de los rumores de infidelidad por parte del exintegrante de Universitario de Deportes.

Pasado unos meses, la joven tarapotina fue vinculada sentimentalmente al cantante de cumbia, Franck Mendoza, quien es conocido en el medio artístico. Ambos fueron captados muy cariñosos en noviembre del 2020.

Luego de unos meses, ambos no se ocultaron más y oficializaron su relación a todos. Pero este romance habría llegado a su fin pues ya no interactúan en redes sociales e incluso Franck Mendoza coloca sentidos mensajes que denotarían que la relación no va más.

Estos son algunos de los mensajes que el cantante de cumbia escribe en sus redes sociales:

“Escribe nuevas historias !

Lo q no te gusta bórralo !

Crea algo bueno , bonito y productivo para ti !!

Que tengan un bendecido inicio de Mes !

Que este Agosto nos vaya bonito a Todos !”

“Te crees la gran cosa , y lo eres , no dejes q nada ni nadie te diga lo contrario !

Bonito fin de semana !

Dios me los bendiga Siempre ! "

Como se recuerda, Franck Mendoza también tuvo un largo romance con Lesly Águila, la cantante de Corazón Serrano. Ellos terminaron su relación en medio de fuertes acusaciones de la artista piurana.