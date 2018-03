Andrea San Martín vive tranquila su segundo embarazo. Pese al fin de la relación con el papá de su segundo bebé, la ojiverde se ha mostrado firme en su rol como mamá de su primera hija y su trabajo como empresaria.

La exconductora de TV reveló recientemente que su romance con Juan Víctor, un amigo de la infancia, había llegado a su fin. Aunque no precisó las razones de la decisión, Andrea San Martín dejó en claro que él se haría responsable de su paternidad y que mantienen una buena relación.

Aunque la exchica reality fue clara en la situación eso no pudo detener a usuarios en Instagram para que empiecen a especular sobre el por qué se terminó el romance. Además, empezaron a aumentar rumores sobre una tercera persona involucrada dado que el padre del segundo hijo de Andrea San Martín viaja mucho por su trabajo.

Juan Víctor tuvo que utilizar sus redes sociales para publicar algunos mensajes ofensivos que le llegaron luego de saberse que su relación con Andrea San Martín terminó. Ahora, el piloto decidió un mensaje más directo y claro vía Instagram para pedir respeto

Al parecer, existen rumores sobre un supuesto ampay entre él y una tercera personas y que por ese 'affair' habría terminado su relación con Andrea San Martín. Ante esto, Juan Víctor compartió el siguiente mensaje:

"Si salgo o no con amigos, no interfiere con los momentos con mi hijo o con Andrea si es que ella me necesita. Siempre estoy y estaré dispuesto a estar acompañándola en lo que necesite por nuestro bebé. Y jamás me desentenderé. Fuera de todo, no tengo intenciones de tener nada más que una amistad con nadie por un tema de respeto con Andrea y mi hij@", escribió Juan Víctor en Instagram.

Además, la expareja de Andrea San Martín aclaró que mantiene una buena relación y comunicación con la ojiverde. Por eso, no le faltaría el respeto saliendo con una nueva persona. Juan Víctor exigió que dejen de inventarse 'ampays'.

Andrea y yo estamos en continua comunicación y la buena relación amical que mantenemos es lo único que me interesa. No inventen 'ampay' donde no los hay", puntualizó el ex de Andrea San Martín en Instagram.

Durante una entrevista con Andrea Llosa, la ojiverde volvió a aclarar que su relación con Juan Víctor es la mejor y que, antes de ser pareja, eran buenos amigos. Por eso, pese al fin del romance, las cosas entre Andrea San Martín y él son las mejores.

