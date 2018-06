Eivy Ágreda: El sentido mensaje de Lady Guillen tras enterarse de la muerte de la joven de 22 años [FOTOS]

Lady Guillén, conductora de 'No tengo nada que decirte', escribió un sentido mensaje tras enterarse de la muerte de Eyvi Ágreda el viernes por la mañana.



Eyvi Ágreda luchó con mucha fuerza por su vida pero finalmente no resistió. Y es que la joven de tan solo 22 años no pudo soportar las graves heridas que le dejó el vil y brutal ataque de su acosador, Carlos Hualpa Vaca.



Ante la noticia, Lady Guillén se pronunció a través de sus redes sociales con una imagen de Eyvi Ágreda.



"No tengo palabras, solo tengo dolor en mi corazón. Desde el cielo sé que lucharás con nosotras y por nosotras. Hasta siempre Eivy Agreda. #NosEstanMatando ser acosada en el Perú, es muerte anunciada sin que nadie hasta ahora haga nada", escribió en la leyenda de la foto Lady Guillén.

Lady Guillén se pronunció por la muerte de Eyvi Ágreda. (Foto: Instagram) Lady Guillén se pronunció por la muerte de Eyvi Ágreda. (Foto: Instagram)

Luego, Lady Guillén en otra imagen puso las palabras: 'Descansa en paz, hermana Eivy Ágreda, seguiremos luchando por ti y por nuestras hermanas asesinadas y desaparecidas'.



Eyvi Ágreda falleció a los 22 años a las 11:15 de la mañana en el hospital Guillermo Almenara víctima de un shock séptico consecuente de una seria infección por quemaduras, informó Essalud.



Pese a los esfuerzos de los médicos del hospital Almenara, Eyvi Ágreda no resistió y falleció esta mañana, informó el nosocomio.



Carlos Hualpa Vacas, asesino de Eivy Ágreda, se encuentra recluido en el penal Ancón I desde fines de abril del 2018. Frente a su nueva situación legal, es posible que nunca deje la prisión.

