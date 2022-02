QUÉ OCURRIÓ. El último 14 de febrero se realizó un concierto masivo en el Jockey Club con artistas internacionales y nacionales como Ezio Oliva, Reik, Camila y Alex Ubago para celebrar el Día de San Valentín. Sin embargo, si bien el evento congregó a miles de personas, esto se salió de control generando caos.

El portal de Instarándula compartió imágenes donde se observa que varias personas intentan burlar la seguridad del lugar y que incluso se desata un altercado con discusiones y agresiones.

“Ayer, al inicio del concierto ‘Amor bajo las estrellas’ fue un desmadre total. La seguridad fue pésima, no respetaron las zonas, no te revisaron ni la entrada y hubo mucha gente que metió comida e ingresó a zonas que no le tocaban ”, narró una usuaria que brindó su testimonio al popular Samuel Suárez.

La mujer también reveló que las personas que pagaron un precio más alto para estar en una zona más privilegiada, terminaron al último del show.

“Lo peor fue que los que habíamos pagado 175 soles por la zona preferencial, estábamos atrás de los que pagaron 75 soles zona Updayc”, escribe.

Según el testimonio, estos altercados se dio justo cuando el artista peruano Ezio Oliva se encontraba encima del escenario cantando. “El que pagó pato fue Ezio Oliva que inició el concierto”, dijo.

Caos y descontrol se desató cuando Ezio Oliva cantaba en concierto masivo ‘Amor bajo las estrellas’

CONCIERTO CONGREGÓ A 10 MIL PERSONAS

El promocionado concierto denominado “Amor bajo las estrellas” reunió a un aproximado de 10 mil personas en la Pelousse del Jockey Club desde las 4:00 p.m, llenando rápidamente el aforo.

Fue el cantante Ezio Oliva quien dio inicio al evento junto a su banda para recordar sus mejores éxitos. Luego continuó el cantante Alex Ubago, qien subió al escenario con la camiseta de la selección peruana.