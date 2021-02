¡INDIGNANTE! Ezio Oliva sacó las garras para defender la integridad de su familia, especialmente la de su pequeña hija de solo 4 años, quien fue mencionada por un sujeto que amenazó con abusar de ella. El cantante no se quedó con los brazos cruzados e hizo público el nombre del usuario quién envió este grotesco mensaje que atenta contra los derechos de una menor de edad y que puede ser denunciado ante las autoridades.

El esposo de Karen Schwarz se divertía contestando las preguntas de sus seguidores cuando de pronto se topa con este aborrecedor mensaje y no dudó en mencionarlo en sus historias. “Vamos a hacer un alto acá, porque en verdad quiero agradecerles enormemente el cariño y los mensajes maravillosos. Hay también mensajes de gente que no le caigo bien y lo acepto y me encanta que también me escriban siempre y cuando sea con respeto hasta lo puedo tomar en broma”, dijo en una de sus historias

Sin embargo el tono del cantante fue poniéndose más serio y se dirigió específicamente a un hater. “Tú chochera, Ricardo, que me acabas de poner esto no lo voy a permitir y les pido a todos, seas persona pública o no lo seas que no normalicemos ni el maltrato ni la falta de respeto y menos estas cosas”.

Previo a mostrar el indignante mensaje del usuario, Ezio Oliva se disculpó con sus seguidores. “ El tono del mensaje es es muy fuerte, pero vamos a darle visibilidad y cada vez que hablen o se pase de la raya y me falte el respeto de esta manera y me diga las cosas que esta persona me ha dicho vamos a hacerlo público y no solo yo, los invito a que lo hagan que si hay alguien que los está acosando, pues denúncialo y hazlo público”

Al mostrar el mensaje públicamente, el intérprete de ‘Siempre has sido tú' recalcó que no por ser una persona pública y sus redes sociales también lo son “tengo que aceptar que alguien escriba esta barbaridad. No lo acepto y tampoco deberían aceptarlo”.

“Discúlpenme de corazón por haberles mostrado ese mensaje tan fuerte, pero es importante que no normalicemos ni la violencia ni la agresión ni la falta de respeto, así seas una persona pública o no lo seas. Démosle visibilidad a estas cosas y no las aceptemos. Yo no lo acepto y menos si vas a hablar así de mis hijas”

En otra de sus historias se dirigió al sujeto que atentó contra la pequeña de solo 4 años. “Conmigo no te metas, con mi familia tampoco, yo no te he hecho nada para que te metas conmigo, ok”

ACOSO Y AMENAZA A MENORES ESTÁ PENADO

Esta amenaza hecha pública por Ezio Oliva puede dar pie a una demanda por parte del cantante, ya que de acuerdo a las leyes de nuestro país, el acoso sexual es un delito que se encuentra descrito en el artículo 176-B del Código Penal. Asimismo, en el Decreto Legislativo 1014, artículo 176 B que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

Hay que tener en cuenta que según el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas a nivel nacional y 9 en Lima Metropolitana.

Lo más alarmante de la situación es que los agresores, ven esto como algo “normal” y hasta “aceptable”. Por lo tanto, no son responsables, mucho menos si, según ellos, son incitados por el alcohol o por las mismas mujeres (por cómo se visten o por salir de noche sin compañía).

