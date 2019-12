Ezio Oliva se refirió a la infidelidad, sobre todo, ahora que varios personajes del fútbol peruano y Chollywood como Pedro Gallese, Christian Domínguez y Pedro Loli fueron ampayados o señalados por otras mujeres por tener una relación extramatrimonial. Además, el ex Ádammo ofreció un secreto para mantener un matrimonio estable con Karen Schwarz.

El cantante-quien se está haciendo de un nombre en México-indicó, a través de sus redes sociales, que será una niña la segunda hija que espera con la conductora de ‘Mujeres al Mando’.

“Creo que la bendición más grande que tengo en la vida es estar rodeado de mujeres. Las mujeres tienen una sensibilidad diferente, una manera diferente de ver la vida y es lo que yo necesito por lo menos. Ezio Oliva necesita esa estabilidad”, dijo el músico en entrevista con el programa Encendidos de RPP Noticias.

Para el cantante es importante que tanto él como Karen Schwarz se sientan respaldados por el compromiso y luego envió un mensaje sobre los casos de infidelidad de las últimas semanas.

“Uno de los temas más importantes es el compromiso. La verdad, la fidelidad como tal es solo un concepto. La fidelidad es: yo me he comprometido a no meterme con nadie y tú también. Pero si el compromiso es distinto, también estaría bien. Cada uno tiene sus reglas y lo importante es cumplirlas”, concluyó Ezio Oliva, quien se presentará con Eva Ayllón y Anna Carina Copello el próximo 22 de diciembre en el Parque de la Exposición.