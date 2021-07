Ezio Oliva empieza desde cero. El cantante peruano presenta su nuevo tema ‘Siempre te vas’ y revela que ha tenido que volver a conectarse con su música y sus seguidores debido a que la pandemia detuvo sus planes.

En entrevista con Trome, Ezio Oliva indicó cuál será el rumbo que tomará su carrera y cuenta algunos secretos de su familia ahora que está separado de Karen Schwarz y sus hijas por una gira promocional en México.

“Es mi primera canción del 2021 que viene, además de una gira en México, a poco de un concierto. Es el inicio de algo importante, es una canción muy honesta, muy real”, indicó.

Ezio, durante la pandemia intentaste mantenerte vigente durante la pandemia...

Después de un año de pandemia y de para, he lanzado canciones y he tratado de mantenerme a flote, no he querido quedarme quiero porque me hundía en esta coyuntura difícil. En este punto por fin puedo sacar un sencillo tal y como lo hacía. Soy de las personas que a las crisis las enfrentó, enfrentar las crisis, Gran parte de los peruanos hemos sido muy valientes al enfrentar una situación más complicada.

Te vimos animando quinceañeros y eventos virtuales ¿Nunca te tentaron para cantar en privaditos?

Ahora, cada vez estamos más cerca de volver a la normalidad. ¿Privaditos? las veces que he recibido les he dicho con mucha amabilidad que prefiero que cuando la ley lo permite. y ahora que está permitido hay que ser cuidadoso con los protocolos.

Tras la gira a México ¿Hay planes para grabar un disco?

Hay tanto pendiente, tanto por reactivar como por volver a empezar. Es volver a conectarme con mi carrera, con México. Es volver a comenzar de cero. No tengo planes de disco, ahora quiero volver a comenzar. Más que sacar un disco estoy pensando en volver a conectar con el público porque ha sido un año duro.

¿Tus hijas pequeñas entienden cuando tienes que viajar por trabajo? ¿Cómo reaccionan?

Cayetana no se da mucha cuenta pero Antonia sabe que es el trabajo de papá, cada que puede me acompaña. En mi familia hay mucha comunicación y yo hago partícipe a Antonia de todo. Estamos constantemente comunicados.

Ezio Oliva se renueva e incursiona en el pop urbano con “No lo esperaba”. (Foto: @ezioliva)

En tus redes sociales publicaste un video donde Cayetana dice ‘papá' ¿Fue su primera palabra?

No fue la primera palabra pero cada vez lo dice más claro, antes no lo hacía tan seguido. Ahora dice mamá, papá y ‘mamama’, por las abuelas. Es un viaje maravilloso. Uno puede cometer en la vida mil errores, pero el error que jamás puedes cometer es ser mal padre. En mi opinión, es el error que un hombre no debe cometer.

Por otro lado, el exponer a tu familia en redes puede ser un riesgo ¿Cuáles son tus límites?

El límite lo pongo yo. Lo que ves en mis redes es lo que yo quiero que veas. Más allá de las redes existe un mundo enorme de cosas y experiencias que no lo ponemos y queremos mantenerlo en privado.

Ezio Oliva dio su descargo luego que un cibernauta narró su mala experiencia con el cantante en un supermercado. (Foto: @eziooliva)

¿Cómo enfrentas las críticas en redes sociales?

A mí me parece que la críticas son importantísimas. ¿Quién construiría algo sin críticas? siempre cuando sean constructivas y con respeto. Cuando insultas o me dices una barbaridad de mis hijas, probablemente te exponga y te bloquee. Eso me ha servido.

¿Eres de conversar con tus seguidores?

Es parte de. Muchas veces no están de acuerdo conmigo, pero debatimos. A veces me pongo gracioso pero a veces me pongo bien serio y conversamos chévere. Me parece que eso es interesante, siempre con respeto.

Gracias por el tiempo y éxitos

Gracias a Trome por siempre estar, en las buenas y malas