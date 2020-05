MUCHAS EMOCIONES. Ezio Oliva se mostró más sensible que nunca debido a que no puede acompañar a Karen Schwarz en la sala de parto. El esposo de la conductora publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram donde expresa su pena por no poder estar a su lado en un momento tan importante: el alumbramiento de su segunda hijita.

Ezio Oliva se tomó una foto en la sala de espera de la clínica donde se encuentra Karen Schwarz, quien desde la tarde entró en trabajo de parto. El cantante reflexiona sobre lo qué significa el pronto nacimiento de su pequeña en un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “En unas horas llega mi Cayetana preciosa y aunque aún me cuesta entender que nos haya tocado en medio de una pandemia, quiero creer que es porque será una niña muy fuerte y que podrá asumir con valentía cada reto que la vida le ponga en el camino”, menciona el cantante.

Además, Ezio Oliva lamenta no estar junto a Karen Schwarz en la sala de parto. “Esta vez lamentablemente no podré acompañarlas en la sala de parto pero estén seguras que estoy aquí por ustedes y para ustedes. Las amo, las estoy esperando”, finaliza el mensaje del cantante en la mencionada red social.

Como se recuerda, la conductora de “Mujeres Al Mando” reportó que su esposo no podrá acompañarla en sala de parto por medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus ( COVID-19). “Te amo Ezio Oliva . Por seguridad Ezio no me podrá acompañar durante todo el trabajo de parto ni cuando nazca nuestra gordita”, concluyó Karen Schwarz.

Ezio Oliva no quiere entrar en enfrentamientos con Peluchín

VIDEOS RELACIONADOS

Ezio Oliva termina en llanto tras recibir una sorpresa de unos niños en México

Peluchín arremete contra Karen Schwarz por promocionar casinos virtuales | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Karen Schwarz ya está en trabajo de parto, pero Ezio no podrá acompañarla por pandemia

Ezio Oliva comparte estado de salud de Karen Schwarz

Karen Schwarz informó así que abandonó su cuarentena por urgencia con su embarazo de 7 meses