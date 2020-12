Ezio Oliva con mucha tranquilidad le respondió a una usuaria de Instagram, que consideró que se encontraba ‘cachetón y panzoncito’ por una foto que compartió sin camisa, revelando a sus fans que este año tuvo que luchar contra un trastorno de ansiedad.

“Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creí haber logrado dominar”, fue el mensaje que escribió Ezio Oliva.

Pese a lo delicado de la confesión del cantante, no faltó una fan que escribió un comentario fuera del lugar: “¿Por qué cambiaste tanto? Estás cachetón y panzoncito”.

Lejos de perder la cordura, el intérprete de ‘Siempre has sido tú' y ’30 horas’ respondió a esta usuaria con mucha calma: “... pero concentrado en resolver temas bastante más importantes, un fuerte abrazo. Gracias por escribir”

LA LUCHA CONTRA LA ANSIEDAD DE EZIO OLIVA

Precisamente en esta publicación, Ezio Oliva reveló que hace años los médicos le diagnosticaron un trastorno de ansiedad, que pensó que había logrado dominar y por ello tuvo que ‘luchar contra sus propios demonios’.

“Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme; pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy”, fue parte del mensaje de Oliva.

(Ezio Oliva Instagram)

TAMBIÉN LEE:

Elecciones 2021: sigue estos pasos para elegir tu local de votación para las elecciones generales del 2021

Jhonny Carpincho recuerda a ‘La Bibi’ con melancolía en estas fiestas: “Aún no asimilo su pérdida”

Médicos cubanos arriban a Panamá para luchar contra COVID-19