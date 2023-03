Ezio Oliva sorprendió luego que en su perfil de Instagram compartiera un video en el que mostró que su casa, en la que vive con Karen Schwarz y sus menores hijas, se vio afectada por las fuertes lluvias registradas la noche del 13 de marzo a causa del ciclón Yaku.

El cantante nacional aclaró que no comparte el video para quejarse por lo sucedido en su vivienda, pues tiene claro que hay familias que están pasando una situación mucho peor a la de él y otras hasta perdieron sus casas.

“Hoy nos levantamos miren esto, el agua. Miren el techo a poner plástico ya había filtraciones. Todo esto me ha invitado a reflexionar. Este video no lo estoy haciendo para mostrarles cómo se inundó mi casa, es para invitarlos a empatizar y agradecer y a no quejarse”, se le escucha decir en los primeros minutos.

Asimismo, el intérprete de “Siempre has sido tú” contó que aprovechó este incidente para compartir con sus dos hijas lo afortunados que son porque, pese a la filtración aún tiene un hogar donde vivir. “Hoy cuando nos despertamos a alistar a las bebés conversamos eso con ellas, les explicamos la suerte que tenemos. Hoy niñas y niños se han quedado sin casa. Si hoy sientes que fue un mal día porque se inundó tu casa o se manchó tu sofá” , acotó.

Finalmente, la pareja de Karen Schwarz aconsejó a sus fans que si pueden apoyar a la gente damnificada por las lluvias lo hagan. “Ponte a pensar en aquellos que amanecieron sin casa y sin los medios para salir adelante y sin medios para comprar este plástico. Si de nuestro espacio podemos ayudar a alguien, ayudemos” , sostuvo.

¿Qué pasó en casa de Ezio?

El cantante mostró que varias zonas de su vivienda se inundó y para prevenir que sus muebles se maltrates, él y Karen Schwarz empezaron a cubrir todo con un plástico. Además, mostró que una parte de su techo se vio afectada porque empezó a filtrarse el agua.

