EL COLMO. Ezio Oliva, el esposo de Karen Schwarz, decidió hacer público el mensaje de una seguidora de Instagram, quien reaccionó a una de sus historias pero le deseó la muerte a él y a su hijita con la exmiss Perú, de tan solo cinco añitos.

El cantante mostró el comentario de la mujer, quien le escribió ‘muere con tu hija’, pero no solo se limitó a exponerla, sino que le respondió y le recomendó que busque ayuda profesional porque es evidente que sufre de graves problemas emocionales.

“Estimada Clarisa, deseo que sea muy feliz con tu esposo e hijos (lo leí en tu bio de IG) y a la vez quiero que sepas que normalmente no respondo a agresiones en redes pero en este caso no puedo dejar de decirte que deberías empezar a considerar que claramente tienes problemas SERIOS, problemas emocionales, si has deseado que una niña de 5 años se muera ”, acotó Ezio Oliva.

Asimismo, la invitó a reflexionar sobre su mensaje. “Qué pensarías si alguien a quien no conoces y que nada te ha hecho desea lo mismo para tus hijos”, finalizó el esposo de Karen Schwarz.

EZIO OLIVA Y KAREN SCHWARZ SE CASARÁN EN 2023

Karen Schwarz cuenta que su boda religiosa con Ezio Oliva será en el 2023 y asegura que es una novia relajada. “La boda religiosa será el próximo año. Según yo será en el 2023, pero todo puede pasar”, afirmó.

Cómo van los preparativos, ¿tú misma te estás encargando de todos los detalles?

Mira yo soy una novia bien relajada. Cuando me casé en Punta Cana fue un sueño para nosotros, algo simbólico. El civil lo realizamos aquí (Lima), una persona se encargó de mi matrimonio, yo me encargué del vestido y nada más. Yo no soy una novia pesada ni Ezio es un novio pesado. Yo le digo (a la organizadora): ‘Hay esta cantidad de presupuesto, has lo que puedas hacer y listo’. Creo que por eso disfruté tanto mi matrimonio, porque no estuve pendiente de nada, y creo que voy a hacer lo mismo para el próximo año.

No será una boda por canje.

Mira cada quien es dueño de manejar su matrimonio, su vida como mejor quiera, yo tengo otra forma de verlo, igual todo se respeta.

Será un momento especial porque estarán presentes tus dos niñas.

Lo que pasa es que nunca pensé en la boda religiosa, nunca estuvo en los planes, pero mi hija Antonia cuando estaba chiquita veía Disney, las princesas y se emocionaba viendo cómo se casaban. Entonces, le dije a Ezio: “Y si nos casamos para que vea a sus papás casándose”. La idea era hacerlo cuando caminara Cayetana (su segunda hija), pero por la pandemia ya no se pudo, así que para el 2023 para que las dos disfruten de la boda de sus padres.

