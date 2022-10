Ezio Oliva no disimula su entusiasmo cuando tiene que hablar de su experiencia como entrenador de “La Voz Kids”, programa de búsqueda de nuevos talentos del canto que transmite Latina y en el que el cantante y compositor es uno de los entrenadores. “Estoy muy contento y agradecido con la convocatoria, para mí es un sueño hecho realidad porque yo comencé a los 14 años en la música participando en un concurso (Superstar)en Panamericana. Ahora, estar del otro lado después de tanta chamba, tantos años y tantas subidas y bajadas es una gran responsabilidad”, reflexiona Oliva.

¿Cómo se le dice no, a un niño, sin que no se te rompa el corazón? No hay fórmula para eso, no existe, se te rompe el corazón de una manera u otra y es durísimo, yo nunca había pasado por algo así; además estamos hablando de los sueños de muchos niños. Yo he estado de pequeño en un programa y es difícil.

Además los niños no tienen filtro y sus reacciones no son premeditadas.

Ellos no tienen filtro, pero uno como adulto sí, entonces yo siento que nuestra responsabilidad es enorme. Siento que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno les dice, hay que cuidarlos emocionalmente, proteger su salud mental, porque un mal comentario, una opinión no constructiva puede destruirlos y hacerles un daño terrible.

Cantante y compositor dice que hay que ser muy cuidadoso con los niños en los programas de TV:

MUCHA PRUDENCIA

Aunque parezca exagerado una palabra o un calificativo mal empleado los puede marcar para su futura carrera artística. A mí me dijeron que no sirvo y chau, y eso lo recordé por algún tiempo. Además agrega que la persona que te califica es la que admiras como artista y eso es más duro aún. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad de ayudarlos y corregirlos, como siempre lo hablamos con todos los entrenadores, es un proceso, es una responsabilidad gigante, pero la verdad, es que siento que los cuatro hemos logrado un equilibrio.

Habría que siempre reafirmarles a los niños que esto es solo un concurso...

Hemos logrado que cada niño que no pasa la audición a ciegas se vaya con la esperanza de volver y sobre todo con la convicción de que debe seguir su camino. Creo que la intención es que ellos vayan entendiendo que este es solo un paso de aprendizaje y que si no pasó las pruebas no significa que su carrera se acabó. Y a todos les pongo mi ejemplo de que yo no gané en Superstar y mira dónde estoy.

Y también creo los pequeños deben saber que en la vida, además de los triunfos, existen los fracasos y de ellos también se aprende. Es uno de los argumentos que repetimos los cuatro entrenadores frecuentemente, que si verdaderamente uno quiere dedicarse al mundo del entretenimiento, al negocio de la música, tienes que aprender a convivir con el fracaso y si en tu manual no está, si es que no has aprendido el recibir el no, yo creo que no vas a poder sobrevivir.

