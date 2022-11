La recordada ‘Chinita’ de Combate, Fabianne Hayashida, se sinceró en una entrevista de YouTube y reveló que las burlas de las que eran víctima en el reality provocaron que tenga inseguridades con su cuerpo, y esto la orilló a que se opere el cuerpo.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza, ni de Alejandra Baigorria. Una vez, Stephanie Valenzuela dijo en televisión nacional ‘el pot* de la china da asco ’. Me lo tomé al chiste, pero mentalmente no”, narró en ‘Moloko Podcast’.

La modelo recordó que frente a cámaras mantenía una sonrisa, pero que comenzó a cuestionarse sobre su físico, comparándose con sus compañeras de trabajo.

“Era el patito feo de Combate. Decían ‘la maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la china’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas me afectó bastante”, indicó.

Fabianne Hayashida se retiró los implantes de glúteos: “Fue súper doloroso”

La exchica reality contó que, pese a sus operaciones, no estaba feliz con su cuerpo y este 2022 se retiró los implantes de glúteos.

“Fue lo primero que hice, fue súper doloroso. Yo le dije a mi esposo ‘esta no soy yo’. Me paraba así o me tapaba, pero en la cámara era otra. Eso no cuadraba, no era mío”, sostuvo.

