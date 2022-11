Fabianne Hayashida fue una de las integrantes de Combate más populares y pese a los años que han pasado desde el final del reality de ATV aún es recordada por los televidentes. Por ello gran sorpresa causó al revelar que era una de las participantes que ganaba ‘poco’.

TE VA A INTERESAR: BRUNELLA HORNA ENFURECE PORQUE ETHEL REVELÓ QUE RICHARD ACUÑA ESTÁ EN QATAR

La popular ‘China’ brindó una entrevista a Moloko podcast en la que brindó detalles de su participación en el programa, entre ellos el sueldo que percibía.

“En Combate me pagaban muy poco. Me pagaban 1.000 dólares y yo en un momento era la estrella junto a Zumba. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen 3.500 dólares o me iba”, reveló Fabianne Hayashida.

Fabianne Hayashida explicó que en un primer momento aceptó esta cantidad de dinero debido a que estaba comenzando en la televisión.

MÁS INFORMACIÓN: