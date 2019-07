Mayra Goñi sobre ampay de su ex Fabio Agostini y Angie Arizaga: "Ahora es mi hermana real"

Angie Arizaga y Fabio Agostini han protagonizado unas saliditas nocturnas en los últimos días que han llamado la atención. Pero la que más sorprendió fue una visita de la 'Negrita' de Esto Es Guerra al departamento en Miraflores del español que duró aproximadamente 8 horas.

El programa Válgame Dios difundió unas imágenes del preciso momento en que Angie Arizaga ingresa por la cochera al departamento de Fabio Agostini. La guerrera llegó al promediar las 8 de la noche y se retiró a las 4 de la mañana.

Ni Angie Arizaga o Fabio Agostini se han pronunciado sobre este ampay. Un día antes se informó sobre una salida al cine donde ambos vieron una película de terror. Sobre ese tema, la ex de Nicola Porcella dijo que el español era su amigo y que esas imágenes no tenían nada de malo.

¿Qué tiene para decir Mayra Goñi? La actriz fue consultada sobre las saliditas que ahora tiene su compañera de trabajo y medio hermana en la serie 'Los Vílchez', Angie Arizaga, con su expareja Fabio Agostini.

En entrevista con 'En Boca de Todos', Mayra Goñi consideró que ya pasó tiempo desde que terminó con Fabio Agostini. Además, aclaró que Angie Arizaga no es su amiga, pero se llevan bien en las grabaciones.

"Está bien. Los dos son solteros. A ver, no es mi amiga como Flavia, con quien hablo todos los días. No tengo comunicación con ella, solo cuando he grabado la novela. Es una compañera de trabajo, me cae súper bien", declaraba Mayra Goñi.

Cuando la actriz decía que ambos están solteros y pueden salir con quienes ellos quieran, el reportero la interrumpió y le recordó que en la ficción, Angie Arizaga interpreta a su media hermana.

Mayra Goñi agregó: "Y ahora es mi hermana... real jajajaja". Tanto ella como el reportero se carcajearon por la situación, pero luego ella indicó que Fabio Agostini es una 'gran persona' y no tendría nada de malo en que él y Angie Arizaga quieran intentar algo más.