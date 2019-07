Fabio Agostini anunció que se va del Perú y no deja ninguna novia | FOTOS

Después de vivir durante cinco años en Perú, Fabio Agostini anunció que regresará a vivir a su país natal, España.



“Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia”, manifestó Fabio Agostini.

¿No dejas ninguna novia por Lima o continúas soltero?

Tengo amigas nada más, como las que voy a ver ahora en España.



¿Le has cerrado las puertas al amor?

No quiero tener ninguna relación amorosa.



Como se recuerda Fabio Agostini trabajó varias temporadas en los realitys de competencia más populares del país.

También es conocido por la relación que inició con la conocida actriz Mayra Goñi.