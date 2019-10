Fabio Agostini asegura que estuvo decepcionado de su ex Mayra Goñi

Fabio Agostini dijo que Mayra Goñi lo decepcionó, pero ahora ya no tiene ningún problema con ella y, si la ve, la saluda.

“A mí ( Mayra) me defraudó, pero no tengo problema con ella. Si la veo la saludo y si tiene un problema la ayudo”, señaló.

“Con ella hice cosas que nunca he hecho, estaba tontito... pero después de 1 mes (de terminar) se me quitó (el amor), me dejó de gustar. Tal vez fue decepción, hasta me alegré porque se me quitó un peso de encima y volví a ser el de antes, tranquilo y soltero. Mayra no significa nada para mí, fue una chica con la que pasé momentos increíbles, pero ella ya está haciendo su vida”, añadió.

De otro lado, afirmó que nunca habló mal de Andrea San Martín y Melissa Paredes, pero si ellas se sintieron ofendidas por algunas de sus declaraciones en el ‘sillón rojo’ les pide disculpas.



Como se recuerda, Fabio Agostini se vio envuelto en medio de la polémica tras su participación en El Valor de la Verdad, de Beto Ortiz.