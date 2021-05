¡QUÉ CONSIDERADO! Fabio Agostini llevó bebidas a los ‘urracos’ que estuvieron esperándolo durante la madrugada a las afueras de la casa de Paula Manzanal. El español dijo que no podía ver que los reporteros pasen frío o mueran de sed mientras hacían su trabajo.

Según las imágenes, Fabio Agostini salió de la casa al promediar la 1:30 de la mañana con dos vasos de agua que entregó a los reporteros porque no sabía cuanto tiempo ‘estarían ahí’.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo, les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno, por lo menos para que no tengan sed”, dijo Fabio Agostini.

Por otro lado, el español no dejó de mandar una tremenda indirecta sobre lo que podría pasar aquella noche con Paula Manzanal, tras el polémico beso que se dieron en El Artista del Año.

“Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, dijo el español, recordando cuando Paula Manzanal le puso 19 en El Valor de la Verdad sobre las habilidades amatorias.

